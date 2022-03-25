25 Марта 2022
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Общество Свердловская область
самолет, Уральские авиалинии, транспортный следователь (2019) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

"Уральские авиалинии" стали перевозчиком с наибольшим числом нарушений в 2021 году

Авиакомпания "Уральские авиалинии" признана перевозчиком с наибольшим в 2021 году числом нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области, опираясь на свой ежегодный рейтинг.

Согласно предоставленным данным, в прошлом году компании было вынесено 82 постановления о назначении административного наказания, общая сумма штрафов за которые составила 3 млн 723 тысячи рублей.

Напомним, что компания действительно была замечена в ряде неприятных инцидентов. Так, в сентябре старший бортпроводник "Уральских авиалиний" не позволил пронести в самолет специальное кресло для ребенка с ДЦП. Помимо этого, в декабре перевозчик снова получил статус авиакомпании с самым частым задержанием рейсов. Проанализировав 150 крупнейших авиакомпаний, эксперты заключили, что в октябре авиаперевозчик каждый второй самолет задерживал более чем на 15 минут, выполнив вовремя только 52,5% рейсов.

Всего, по сообщению Роспотребнадзора, в 2021 году службы воздушной перевозки совершили 392 нарушения, что значительно меньше, чем в 2020 году - 943. Больше всего, помимо "Уральских авиалиний", пришлось заплатить ООО ТК "Кашалот" - 71 тыс. рублей за 6 постановлений. Далее ООО "Победа" - 43 тыс. за 3 постановления и компании ООО "Северный ветер" - 20 тыс. рублей с 1 постановлением. При этом перевозчик ИП Яковленко за два постановления обошелся и вовсе без каких-либо штрафов.

Теги: Уральские авиалинии, нарушения, рейтинг, Роспотребнадзор



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