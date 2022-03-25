Зеленский буквально умолял западных лидеров, но те отвергли его мольбы - Politico

Владимир Зеленский по видеосвязи выступил с эмоциональным и очень персонализированным призывом как можно скорее принять Украину в ЕС, но его мольбы были в значительной степени отвергнуты лидерами блока, которые выразили сочувствие, но не дали никаких заверений, пишет Politico.

Издание отмечает, что Зеленский стал "мастером общения в военное время". Вчера он выступил с тремя речами перед лидерами стран Запада. Обращаясь к лидерам стран НАТО, он умолял о дополнительной военной помощи, включая танки, истребители и другое оружие.

Речь в Европейском совете была последней, самой драматичной и очень личной. Он рассказывал Европе о ценностях (сочиняя при этом явную ложь в отношении российских военных. - Накануне.RU). При этом упрекнул в том, что ЕС недостаточно быстро ввел санкции. И буквально взмолился, чтобы Украина быстро стала его членом.

А вот дальше Зеленский перешел на обвинения, что очень не понравилось европейцам. Он начал перечислять страны, которые полностью за Украину, и те, которые не совсем.

"Литва - за нас. Латвия - за нас. Эстония - за нас. Польша - за нас... Франция, Эммануэль, я действительно верю, что вы будете за нас... Германия - чуть позже... Испания - мы найдем общий язык..." - перечислял Зеленский.

Он жестко высказался в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Слушай, Виктор, ты знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если можешь, отправляйся на свою набережную", - призвал его Зеленский, имея в виду памятник убитым венгерским евреям на набережной Будапешта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в ответ, что Венгрия не откажется от своей позиции.

"Для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставок оружия через нашу территорию. Эти поставки сразу станут военной целью для уничтожения, и мы не готовы подвергать риску жизнь и безопасность венгров", - написал он.

А Орбан, которого упрекал Зеленский, повторил, что его страна не будет вводить санкции на российские энергоносители, так как это навредит на венгерской экономике.

"Мы это обдумали и отвергли с учетом того, что в Венгрию 85% газа и 60% нефти поступают из России", - подчеркнул он.

ЕС же не нашел ничего лучше, как только рекомендовать Еврокомисии представить свое мнение о соответствии Украины требованиям ЕС.

"В другом месте, в строке, которая наверняка приведет Киев в бешенство, Европейский совет заявил, что он "призывает Комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы. Украинское правительство ясно выразило свое разочарование тем, что Запад сказал, что ему нужно стремиться выше", - пишет Politico.

Зеленский в своем выступлении перешел на армию и уже не мог остановиться в своих требованиях:

"Никогда, пожалуйста, никогда больше не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО".

Но, покидая здание Европейского совета, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте разрушил надежды Киева, подчеркнув, что ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует и Киев должен это иметь в виду.

Многие политики в Европе открыто или в кулуарах выражают недовольство "наездами" Зеленского, который указывает европейцам, что им делать, да еще упрекает в бездействии. Так, его речь перед Кнессетом вызвала возмущение в Израиле. А в выступлении перед парламентом Франции он призвал французские компании покинуть Россию.

"Я не на стороне России, но я не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв", - написал один из французов, и его пост набрал 5 тысяч лайков.