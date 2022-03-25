Володин опровергает смерть Жириновского: "Состояние его действительно тяжёлое"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения СМИ и Telegram-каналов о смерти Владимира Жириновского.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив", - написал председатель палаты в своем Telegram-канале.

"Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Володин.

Также сообщения опровергли в Минздраве РФ, там заявили, что состояние Жириновского стабильное. Его сын Олег Эйдельштейн также не подтверждает информацию СМИ.

Напомним, Жириновский был госпитализирован 2 февраля в Центральную клиническую больницу с симптомами коронавируса.

18 февраля стало известно, что политику требуется операция, однако ее проведение оценивали как небезопасное. В марте в состоянии политика наблюдалась положительная динамика.

Жириновский заявлял о том, что восемь раз поставил прививки от коронавируса, и постоянно агитировал за различные карантинные мероприятия.