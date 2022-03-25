Сотрудницу структуры челябинского минобразования подозревают в получении взятки

В Челябинской области сотрудницу регионального центра оценки качества и информатизации образования подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в период 2019-2021 подозреваемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники в рамках реализации национального проекта "Образование".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной КСП, нарушения были выявлены в ходе проверки.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.