Глава уральского предприятия получил от УФАС за заявление о подорожании туалетной бумаги

Свердловское УФАС выдало предостережение гендиректору "УРАЛВТОРМА". Ранее тот заявил о повышении цен.

Предприятие перерабатывает макулатуру и производит продукцию из вторсырья. Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, его руководитель выступил в средствах массовой информации с заявлением о скором повышении цен на туалетную бумагу и салфетки.

"Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию продовольственных товаров, как руководство к действию. Как следствие, это может привести к необоснованному росту цен на санитарно-гигиенические изделия", - пояснили в УФАС.

Сегодня, 25 марта, ведомство выдало генеральному директору ООО "УРАЛВТОРМА" предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции. Как уточнили в антимонопольной службе, это является предупредительным механизмом для предотвращения нарушений законодательства и позволяет быстрее реагировать на ситуацию.

Напомним, ранее в Свердловском УФАС не увидели ничего экстраординарного в резком подорожании бумаги для офисов. В ведомстве объяснили это "конъюнктурой рынка".