Бизнесмен Шпигель госпитализирован из СИЗО в предынфарктном состоянии

Арестованный по делу о коррупции бизнесмен Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО в предынфарктном состоянии. Об этом сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.

По ее словам, произошло "резкое ухудшение с сердцем", ночью "скорая" доставила его в гражданскую больницу.

В феврале Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему сенатору и бизнесмену. Напомним, он обвиняется в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

В декабре член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина заявила, что Шпигель нуждается в постоянной паллиативной помощи.