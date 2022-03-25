ФАС возбудила дело на оптовых поставщиков сахара в Кузбассе

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело на оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области.

"В ходе проверки Кемеровское УФАС и органы прокуратуры установили, что оптовые компании отгружали сахар по завышенным ценам – в ряде случаев наценка без объективных причин возросла с 9,5% в феврале до 54% в марте", - говорится в сообщении ведомства.

Если антимонопольщики установят вину поставщиков, им могут быть предъявлены оборотные штрафы в соответствии с КоАП.

Накануне ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" в Воронеже. Сотрудники ведомства и прокуратуры проверили склады торговых сетей и обнаружили значительные запасы сахара. Отмечается, что компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая панику среди покупателей.