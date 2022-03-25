25 Марта 2022
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Новатэк, логотип (2018) | Фото: ru.wikipedia.org

Компания "Новатэк" заморозила работы по всем проектам кроме первой линии завода "Арктик СПГ-2"

Компания "Новатэк" заморозила работы по всем своим перспективным проектам, кроме первой линии завода по сжижению газа "Арктик СПГ-2". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ".

В настоящий момент ее готовность составляет 98%, однако она отстает от графика из-за отказа TotalEnergies продолжать инвестиции в проект, а также сложностей с получением оборудования.

Линии сжижения в рамках проекта собираются в Мурманске и устанавливаются на гравитационные платформы, которые затем будут отбуксированы на Ямал. Если "Новатэк" не успеет отбуксировать платформу в ходе навигации этого года, запуск сдвинется. Платформа почти построена, сейчас идет пусконаладка основного оборудования, но еще ожидается поставка семи газовых турбин Baker Hughes, которая объявила об уходе из России.

По состоянию на конец 2021 года "Арктик СПГ-2" был профинансирован на 57%. Пока неясно, что будет с долей участия TotalEnergies и кто покроет выпавшие объемы финансирования. В теории TotalEnergies может согласиться на снижение своей доли пропорционально уже осуществленным инвестициям в пользу других акционеров. В ином случае TotalEnergies может остаться без возможности получать дивиденды и без своего представителя в органах управления "Арктик СПГ-2".

Теги: Арктик СПГ-2, Новатэк, проекты



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