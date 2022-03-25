Никаких привилегий: премьер Нидерландов выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предупредил, чтобы Украина не рассчитывала на быстрое вступление в ЕС.

"Вступление в ЕС – это процесс. Ускоренной процедуры вступления не существует. Если бы мы это сделали, мы бы превратили процесс присоединения в политический, а этого не должно быть", - сказал он.

Рютте недоволен тем, что некоторые страны хотят привилегий для Украины, что вызовет серьезное разочарование среди других стран, желающих вступить в ЕС, например на Балканах. Там это может поставить стабильность под угрозу.

Саммит ЕС вчера снова подтвердил признание европейских стремлений Украины, как сказано в Соглашении об ассоциации, но не принял никаких решений. Официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС должна подготовить Еврокомиссия. Это может занять несколько месяцев минимум.

Напомним, Владимир Зеленский в конце февраля подписал заявку на вступление в ЕС. Но пока что "старая Европа" не хочет видеть в своих рядах Украину. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС в условиях конфликта. Премьер Бельгии Александр де Кро призвал Украину уважать процедуру вступления в ЕС. А телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с Зеленским был ужасным, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Германия фактически блокирует вступление Украины в ЕС.