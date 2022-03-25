На Овсянникову возбудили административное дело по статье о дискредитации ВС РФ

На бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая вышла с антивоенным плакатом в прямой эфир, возбудили еще одно административное дело - по новой статье о дискредитации ВС РФ.

Овсянниковой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дело зарегистрировали 24 марта, пишет Baza.

Напомним, 14 марта Овсянникова в прямом эфире программы "Время" на Первом канале вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме.

15 марта суд оштрафовал редактора Первого канала на 30 тыс. руб. за административное нарушение. Отмечалось, что административка была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.

При этом сообщалось, что СКР начал доследственную проверку в отношении журналистки наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")". По этой статье грозит наказание от штрафа в размере 700 тыс. руб. и более до лишения свободы на срок от трех до 15 лет.