25 Марта 2022
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Политика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: Банк России

Контрсанкции: ЦБ ограничил вывод капитала "недружественными странами" на сумму "замороженных" резервов

Центральный банк России ввел контрсанкции. Регулятор сообщил, что в ответ на заморозку части валютных резервов РФ ограничено движение средств в "недружественные страны" на сопоставимую сумму (около $300 млрд).

Россия "применила по сути зеркальную меру": были  введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.

Кроме того выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии, заявил регулятор.

Теги: центральный банк, санкции, резервы, заморозка



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