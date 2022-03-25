Главу Снежинска выберут из двух кандидатов

Добавим, что глава Снежинска Игорь Сапрыкин в конкурсе не участвует.

Напомним, на пост руководителя претендовали пенсионер Александр Лапшин, заместитель директора АО "Трансэнерго" Андрей Пульников, специалист ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина" Андрей Сычев, заместитель председателя собрания депутатов Марат Ягафаров и директор ООО "Портал" Роман Юрков.

Победителями конкурса на пост главы Снежинска стали два кандидата. Нового руководителя муниципалитета выберут депутаты на ближайшем заседании, передает корреспондент Накануне.RU .





