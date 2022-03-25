Главу Снежинска выберут из двух кандидатов
Победителями конкурса на пост главы Снежинска стали два кандидата. Нового руководителя муниципалитета выберут депутаты на ближайшем заседании, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, на пост руководителя претендовали пенсионер Александр Лапшин, заместитель директора АО "Трансэнерго" Андрей Пульников, специалист ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина" Андрей Сычев, заместитель председателя собрания депутатов Марат Ягафаров и директор ООО "Портал" Роман Юрков.
Победителями признаны Андрей Пульников и Андрей Сычев.
Добавим, что глава Снежинска Игорь Сапрыкин в конкурсе не участвует.