Андрей Травников поблагодарил работников культуры Новосибирской области за творчество, верность профессии и любовь к Родине

Глава Новосибирской области Андрей Травников в День работника культуры вручил выдающимся деятелям этой сферы региона почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма, свидетельства о присвоении звания «Почётный работник культуры Новосибирской области».

"Как это всегда бывало на сложных этапах нашей истории, в такие непростые времена мы по-новому оцениваем значимость культуры, её способность поддержать людей, укрепить и объединить нас. Сегодня это как никогда необходимо, потому что те трудности, которые мы преодолеваем, возникли из-за того, что мы, народ России, осмелились отстаивать и защищать нашу историю, нашу культуру, нашу любовь к Родине. Ваш профессиональный праздник мы отмечаем в этот раз в Год культурного наследия, объявленный в России Президентом страны Владимиром Путиным. В этом году мы будем заниматься не только сохранением нашего многообразного, многонационального и многовекового культурного наследия, но и его преумножением. Всегда в сложные периоды деятели культуры находили возможность для творчества. В самые непростые моменты нашей истории рождались новые творения, порою настоящие шедевры. Уверен, наша культура отразит те события, которые мы сегодня переживаем, и найдёт способ правильно и объективно рассказать об этом людям. Отдельно желаю сфере культуры скорейшей отмены всех ковидных ограничений, и никакой шестой волны"» – обратился к собравшимся в камерном зале филармонии Андрей Травников.

Стоит отметить, что стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года, утвержденная правительством региона, своим приоритетом определила развитие человеческого капитала и социальной сферы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в рамках мероприятия по строительству и капремонтам культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 4 районах области построено 4 быстровозводимых ДК в малых населённых пунктах. Всего за три года на эти цели направлено более 180 млн рублей из бюджетов всех уровней. В 20 районов Новосибирской области за 3 года поставлены автоклубы на общую сумму 115 млн рублей. Это один из лучших показателей по Сибири.

Создание модельных муниципальных библиотек – самое успешное направление нацпроекта в нашем регионе. Сейчас их уже создано 14, в том числе 3 библиотеки за счёт средств областного бюджета. Новосибирская область – лидер Сибирского федерального округа по этому показателю. В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» самым ощутимым результатом стало создание 5 виртуальных концертных залов.

По данным федерального социологического исследования, проведённого осенью 2021 г. во всех регионах страны, в Новосибирской области 55,3% жителей положительно оценивают качество услуг в сфере культуры. Это 12-й результат в стране и первый среди регионов СФО.

В 2022 году будет сдан в эксплуатацию театр под руководством Сергея Афанасьева. Будет построен ДК на 50 мест в д. Весёлый Кут Купинского района и проведён капремонт ДК в с. Бобровка Сузунского района: на эти цели выделено 53,7 млн руб. из федерального бюджета. В бюджете области этого года заложены средства на разработку и актуализацию проектно-сметной документации 6 объектов, которые запланированы к строительству и реконструкции в 2023-2025 гг.

В рамках госпрограммы «Культура Новосибирской области» в 2022 г. продолжится строительство РДК в Карасуке. Запланировано начало строительства ещё 3 объектов: культурно-досугового центра в к. п. Озеро-Карачи Чановского района, здания ДК в п. Станционно-Ояшинский Мошковского района и ДШИ в г. Черепаново. Кроме окончания ремонтов в двух школах, в этом году начнётся реконструкция здания в г. Купино для размещения там учебного корпуса ДШИ.

В 2021 году Новосибирская область активно включилась в реализацию программы социальной поддержки молодёжи «Пушкинская карта». Сейчас к ней присоединились 29 учреждений. Всего за время действия программы по Пушкинской карте продано без малого 70 тыс. билетов, в программу было включено около 540 событий. Больше 33 тыс. человек получили Пушкинскую карту. Новосибирская область вошла в тройку регионов-лидеров в России по количеству приобретаемых по этой карте билетов.