ЦБ: Все золото из резервов РФ находится в хранилищах на территории страны

Центральный банк России заявил, что все золото из золотовалютных резервов находится в его хранилищах на территории страны.

Ранее, напомним, появились сообщения, что власти США намерены попытаться блокировать часть золотого резерва РФ, правда, не пояснялось, как именно они смогут это сделать.

"Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", - отмечает ЦБ.

В Банке России отметили, что золотовалютные резервы - это инструмент, за счет которого центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок. "Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны - это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов", - цитирует ТАСС сообщение регулятора.