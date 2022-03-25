25 Марта 2022
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Экономика В России
строительство, микрорайон, стройка, жилье (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Около 40% строительных компаний заморозили проекты по всей России

Около 40% строительных компаний в России заморозили на неопределенный срок свои проекты из-за резкого подорожания стройматериалов и финансирования, пишет "Коммерсантъ".

По данным опроса ассоциации "Синергия", 29% респондентов, не столкнувшихся с перебоями поставок стройматериалов, тоже заморозили недавно начатые стройки, а ресурсы направили на завершение почти готовых объектов.

Издание отмечает, что в итоге объемы строительства жилья в стране могут сократиться на 20%, а коммерческой недвижимости - на 40%.

Напомним, в феврале вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что стоимость строительных материалов сегодня является угрозой номер один для строительной отрасли, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, удорожание в сфере госсстроительства будет компенсировано за счет бюджета.

Но частному сектору никто ничего не компенсирует, и расходы лягут на плечи покупателей недвижимости, отметил вице-премьер.

Теги: строительные компании, россия, стройматериалы



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