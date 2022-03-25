Избили толпой: полиция и СК разбираются в драке школьников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция и Следственный комитет разбираются во всех обстоятельствах конфликта между подростками, в результате которого один из них оказался в больнице.

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Ранее стало известно, что в столице Урала группа парней избила 14-летнего школьника. После драки его на "скорой" увезли в больницу с многочисленными травмами.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сейчас по данному факту полицией проводится проверка. Личности всех участников конфликта уже установлены: ими оказались ученики общеобразовательной школы №141 Верх-Исетского района Екатеринбурга.

"Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства и причины произошедшего. После получения из медучреждения официального заключения о степени тяжести причиненных подростку травм будет принято процессуальное решение, по результатам которого будет решен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет", - рассказали в полиции.

Там уточнили, что информация о якобы орудующей в данном районе банде подростков не соответствует действительности.

"Ранее сообщений от граждан в территориальный ОВД не поступало", - добавили в ведомстве.

В случившемся также намерен разобраться Следственный комитет.

"Начата проверка, принимаются меры по установлению всех обстоятельств инцидента", - сообщили в СКР по Свердловской области.