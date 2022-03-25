25 Марта 2022
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Экономика Приволжский ФО В России
Автоваз (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Автоваз&quot;

"Автоваз" с лета переходит на 4-дневную неделю на три месяца

"Автоваз" с 6 июня введет режим 4-дневной рабочей недели на площадках в Тольятти и Ижевске на три месяца. Режим будет распространяться на абсолютно всех сотрудников компании. Эта мера связана с "прогнозом российского авторынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов", говорится в заявлении предприятия.

"С начала текущего года "Автовазом" были приняты все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива. В частности, компания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4-24 апреля, во время которого приложит максимум усилий для восстановления цепочек поставок комплектующих. Кроме того, ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы", - сообщили на "Автовазе".

Также руководство компании совместно с губернатором Самарской области обратилось в правительство России с просьбой о выделении средств на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого дня за счет средств федерального бюджета, эти деньги уже выделены.

Теги: автоваз, четырехдневка, дефицит



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