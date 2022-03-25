В Челябинской области сезон охоты начнется с 8 апреля

В Челябинской области согласованы сроки весенней охоты. Она начнется с 8 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства экологии.

В южных районах с 8 апреля начнется охота на самцов тетерева, с 9 апреля – на селезней, уток и на гусей. В центральных районах охота на самцов тетерева и глухаря открывается с 15 апреля, на селезней, уток и на гусей – с 16 апреля. В северных районах области весенняя охота на селезней открывается с 23 апреля, охота на самцов тетерева и глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге – с 24 апреля.

Каждый вид охоты продлится 10 дней. Охотиться на селезней с живой подсадной уткой можно будет во всех охотничьих угодьях области с 9 апреля в течение 30 календарных дней. Для охоты потребуется разрешение на добычу охотничьих ресурсов.