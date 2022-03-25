Apple подтвердила, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Американская компания Apple сообщила, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в Apple Pay. Об этом заявила Национальная система платежных карт.

Уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни.

Накануне пользователи начали жаловаться на ограничения работы сервиса Apple Pay с картами платежной системы "Мир".

Ранее Apple разрешила использовать карты "Мир" для оплаты подписок своих сервисов. Но пользователи из России все равно постоянно испытывали проблемы с привязкой карты к Apple ID свои карты.