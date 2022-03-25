В Запорожье объявлен 33-часовой комендантский час

В Запорожье с 20.00 субботы 26 марта до 05.00 понедельника 28 марта объявлен комендантский час. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Работники предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, должны своевременно оформить пропуска. Губернатор призвал отнестись к этой мере с пониманием. Каким будет наказание за нарушение режима, он не сообщил.

Ранее длительный комендантский час уже вводили в Киеве и Харькове. Причем в Киеве угрожали стрелять по любому, кто в это время окажется на улице. Из-за огромного количества оружия на руках в Киеве было совершено множество убийств.

В Запорожье и окрестностях боевых действий пока нет.