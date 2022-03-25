Депутат Тюменской облдумы предложил вернуть в школы начальную военную подготовку и уроки политинформации

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин во время заседания, которое состоялось 24 марта, предложил вернуть в российские школы начальную военную подготовку и уроки политинформации, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению парламентария, это позволит усилить патриотическое воспитание детей, которое часто ведется формально.

Напомним, ранее помощник президента РФ Владимир Мединский предложил внедрить в школах воспевание страны. 24 марта Мединский заявил, что американский опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов, необходимо перенять и России.

Идея об утренних молитвах в школах во славу России не всем пришлась по вкусу. В Госдуме считают, что молитва не является залогом появления у детей патриотических чувств.

Политинформация — в странах социалистического лагеря, вид идеологической и политико-массовой работы в форме обязательных лекций или бесед в трудовых и воинских коллективах, учебных заведениях, партийных, комсомольских и пионерских организациях. Так, школьники СССР приходили на "час политинформации" на один час раньше начала занятий.

Регулярное проведение политинформаций имело целью информирование аудитории об актуальных новостях внутренней и международной жизни, их комментирование и формирование определённого, идеологически обусловленного отношения к фактам, явлениям, процессам политической и экономической жизни общества.

Проведение политинформаций поручалось штатным политработникам, педагогам и воспитателям, партийным и комсомольским активистам, наиболее активным и грамотным членам коллектива ("политинформаторам"). Для политинформаций в основном использовались материалы советской периодики.