Пермская компания попала под санкции США

Пермское предприятие "Редуктор-ПМ" вошло в список производств, попавших под санкции США. Информация об этом опубликована на сайте Минфина США, передает корреспондент Накануне.RU.

Предприятие производит редукторы и трансмиссии для всех вертолетов семейства "Ми" и легкого многоцелевого вертолета "Ансат". Также завод выпускает детали, узлы и агрегаты двигателей для вертолетов и самолетов.

Попавшие под санкции США компании будут лишены западных технологических и финансовых ресурсов. В документе говорится, что это окажет "глубокое и долгосрочное влияние на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок".

Всего в санкционный список попали 48 предприятий.



