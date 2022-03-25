Михеев: Нужно дать образ будущего и россиянам, и украинцам

Политолог Сергей Михеев призвал сформулировать образ будущего как для России, так и для Украины. Об этом он рассказал на канале "Россия 1".

Пока все формулируется в весьма общих чертах, и это тормозит даже специальную военную операцию России.

"Отсутствие картины будущего для людей, находящихся на Украине, замедляет ход нашей военной операции, ведет к дополнительным потерям, мы тратим больше ресурсов. Слово порой может сделать больше, чем бригада спецназа. Внятная картина того, что мы хотим предложить, может облегчить решение других задач, включая военную. Байден дает им картину тупика - воевать до последнего украинца. А мы должны дать картину жизни", - сказал Михеев.

Он отметил, что если оставить действующую украинскую власть, то после российской спецоперации она станет еще страшнее, чем до 24 февраля. Украинские СМИ до сих пор наносят урон не меньше, чем вооруженное сопротивление.

Эксперт обратил внимание на важнейший момент.

"Есть идея ликвидации военной угрозы для России. Но это идея для нас. А для украинцев какая идея? Какую идею мы им несем? Нам непонятно. А там вообще непонятно. Наши войска должны нести какую-то идею", - подчеркнул Михеев.

Он призвал в самой России первым делом менять образование, отказываться от ненавистной Болонской системы, а пока что делаются только робкие заявления. Например, до декабря введен мораторий на рейтинги в соответствии с западными стандартами.

"Все эти действия пока носят знаете какой характер? Давайте переждем, а потом обратно вернемся в это ярмо! Значит, это создает впечатление у людей, что вы всех кинете. Как вы собираетесь освободить мозги молодых людей, если вы даже по таким мелочам боитесь сделать шаг?" - эмоционально восклицал Михеев.

В России нужны площадки для общественного обсуждения всех этих вопросов, а этого практически нет, заключил эксперт.

Телеграм-канал "Образ будущего" считает, что Михеев озвучил проблемы госпропаганды.

"Эта очевидная мысль встречает зримый отпор от Соловьева и его подчиненного в телеиерархии Куликова. Которые, конечно, разделяют эту мысль, но понимают, что Михеев сейчас выступает с критикой идеологов. Именно идеологи Кремля ответственны за отсутствие смыслов", - пишет канал.

О необходимости дать украинцам идею постоянно говорит экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.