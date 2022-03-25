ФРГ планирует к концу года сократить до 30% зависимость от российского газа

ФРГ рассчитывает к концу года сократить до 30% зависимость от российского газа РФ, а к середине 2022 года - вдвое сократить импорт нефти РФ, сообщает Spiegel со ссылкой на Минэкономики страны.

Согласно документам, доля российских поставок газа до конца марта снизится с 55% до 40%.

К середине 2024 года доля поставок газа из РФ в ФРГ должна снизиться до 10%.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против отказа ЕС от поставок углеводородов из России. Он назвал этот сектор "крайне важным" для европейской экономики, отметив, что продолжение импорта из России нефти и газа является "сознательным решением". При этом Германия уже начала закупки газа в обход России, но продолжает получать и российские поставки энергоносителей.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве отрасль, заявлял, что "без российских углеводородов на мировом рынке случится коллапс, рост цен будет непредсказуемым".