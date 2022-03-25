В ТЦ Нижнего Тагила закрылись пункты вакцинации

В торговых центрах Нижнего Тагила временно прекращается вакцинация горожан от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации.

Помимо ТЦ "ДЕПО" и ТЦ "Квадрат", с 25 марта мобильные пункты закрываются и в Нижнетагильском цирке. При этом поставить прививку или пройти ревакцинацию все еще можно, но уже в прививочных кабинетах поликлиник.

Напомним, с 14 марта вакцинация против ковида в Екатеринбурге проводилась всего в двух ТЦ – "Гринвич" и "Мега". В других торговых центрах такие пункты свернули, а 21 марта закрыли и оставшиеся два.