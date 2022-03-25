25 Марта 2022
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Экономика В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

В России остался один завод по ремонту двигателей Ан-24 и Ан-26, он может не справиться

Пока власти пытаются решить проблему с реактивными самолетами, на которых можно было бы летать за границу, внутри страны может не хватить популярных региональных турбовинтовых самолетов Ан-24 и Ан-26.

В Ростове-на-Дону закрылся завод гражданской авиации №412, где ремонтировали двигатели перечисленных моделей. "Это означает, что все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся", — предупредил гендиректор авиакомпании "ИрАэро" Юрий Лапин в письме властям.

Отремонтировать моторы украинского производства АИ-24 в России теперь можно будет только на Арамильском авиационном ремонтном заводе в Свердловской области, который до 2013 года принадлежал Минобороны, а затем был передан "дочке" "Ростеха" Объединенной двигателестроительной корпорации, пишет РБК. Но, по словам Лапина, это предприятие не справится с объемами работ: оно сейчас загружено оборонными заказами, гражданские принимаются по остаточному принципу, да и те обслуживаются медленно и в небольшом количестве.

Известно, что власти в лице Росавиации уже обратились к собственникам ростовского завода или не закрывать его, или предложить меры по переносу производства на другие профильные предприятия. Глава ведомства написал, что решение о судьбе завода нужно принять в кратчайшие сроки, чтобы нивелировать последствия западных санкций против России. Евросоюз в конце февраля запретил поставку на российский рынок иностранной авиатехники и ее обслуживание.

Теги: ан-24, ан-26, ремонт, арамиль, двигатель



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