25 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске организатора скандального шоу "Снежная королева" обязали выплатить зрителям более 200 тысяч рублей

В Челябинске с организатора скандального шоу "Снежная королева" взыскали 227,5 тыс. рублей в пользу зрителей за приобретенные билеты и компенсацию морального вреда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, шоу проходило 6 января 2020 года в ледовой арене "Трактор". Организаторы обещали грандиозное представление, которое станет рекордным по количеству артистов, с интерактивным выбором сюжета и уникальным музыкальным материалом. Билеты, по словам жителей, детям выдавали за хорошую учебу. Однако, чтобы они смогли посетить шоу, родителям нужно было приобрести взрослый билет для себя, который стоил от тысячи рублей. На шоу приехали родители с детьми со всей области, однако были разочарованы увиденным. Некоторые покидали зал, просмотрев только половину шоу. Возмущенные жители потребовали вернуть деньги за билеты, но организаторы отказались.

По данному факту было проведено расследование. Было установлено, что сценарий шоу не соответствует установленному предпринимателем знаку информационной продукции "6+", а соответствует категории информационной продукции для детей, достигших возраста 16 лет. Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности.

После этого в суд были поданы два гражданских иска в защиту прав и интересов группы потребителей к индивидуальному предпринимателю, поскольку в добровольном порядке предприниматель отказался удовлетворять требования жителей по возврату денежных средств за приобретенные билеты. По одному иску суд взыскал в пользу потребителей 84,3 тыс. рублей, в том числе 13 тыс. рублей в качестве компенсация морального вреда. По второму иску взыскано 143,2 тыс. рублей, в том числе 40 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Теги: новогоднее шоу, Снежная королева, проверка,



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