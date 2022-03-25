Глава ВТО: Рост глобальных цен на продукты может привести к голодным бунтам

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что в беднейших странах мира возможны голодные бунты из-за роста цен на продукты.

По ее словам, влияние конфликта на Украине на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным.

"Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах"", - заявила глава ВТО в интервью газете Guardian.

Накануне сообщалось, что жители Шри-Ланки вышли на массовые протесты, они недовольны политикой правительства и требуют его отставки. В стране назрел серьезный экономический кризис, вызванный нехваткой иностранной валюты и последствиями пандемии. В СМИ и соцсетях появились видео, на которых запечатлены многокилометровые очереди за бензином — топлива на всех не хватает, из-за этого около заправок дежурит вооруженная охрана. Президент страны Готабая Раджапакса обратился в МВФ за помощью.