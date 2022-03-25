"Атомстройкомплекс" установил льготные цены на жилье для новых сотрудников

Главный екатеринбургский застройщик "Атомстройкомплекс" расширяет жилищную программу для своих сотрудников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе девелопера, если раньше программа распространялась только на сотрудников со стажем, то сейчас к ней могут присоединиться и новички.

Сотрудники "Атомстройкомплекс" могли решить квартирный вопрос, ориентируясь на отработанный стаж: чем он больше, тем больше и скидка. Сейчас же компания установила льготные цены для всех сотрудников на квартиры в определенных жилых комплексах. Одним из них стал ЖК "NOVA Park" в микрорайоне Широкая речка.

"Мы подчеркиваем в корпоративной культуре, что строим для себя: живем и работаем на Урале, и все наши технологические прорывы, все новые архитектурные решения и социальные инициативы нацелены на то, чтобы сделать лучше среду в родном регионе. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимум наших сотрудников могли жить в домах, которое мы строим, улучшать условия проживания своей семьи с помощью предприятия – тогда и работники заинтересованы в том, чтобы строить качественно и в срок, внедрять самые передовые инженерные идеи, выступать с инициативой", – рассказал генеральный директор компании, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев.

В пресс-службе также сообщили, что каждый год сотни сотрудников "Атомстройкомплекса" приобретают квартиры детям и родителям. Исследования HR-службы компании показали, что корпоративная жилищная программа является для соискателей одним из главных преимуществ застройщика.