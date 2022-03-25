25 Марта 2022
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Пустые полки в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

Уход иностранных компаний не скажется на жизни половины россиян - опрос

Россияне не очень-то хорошо осведомлены о санкциях в отношении нашей страны и их последствиях. По данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), только 57% респондентов знают, что "после начала российской военной операции на Украине зарубежные страны ввели новые санкции на поставку своих товаров, материалов и комплектующих в Россию".

28% участников опроса "что-то слышали", но никакой конкретики не знают, целых 13% услышали об этом впервые от социологов, проводивших опрос.

Половина россиян (49%) считают, что уход из России иностранных компаний не скажется на их качестве жизни. Еще 25% полагают, что отсутствие иностранцев не очень ухудшит их положение. Только 7% считают, что ситуация для них станет сильно хуже.

Россияне видят и потенциальные угрозы дефицита в некоторых сегментах, где иностранные продукты и товары будет сложно заменить. Например, 25% считают, что в России могут возникнуть проблемы с поставками и ассортиментом фруктов, 23% беспокоятся за чай и кофе, еще 11% - за спиртные напитки.

Источник данных: "ФОМнибус" – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 11–13 марта 2022 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Теги: россияне, опрос, санкции, иностранные компании, продукты



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