Сборная Италии по футболу второй раз подряд не отобралась на Чемпионат мира

Сборная Италии по футболу не смогла отобраться на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Накануне действующие чемпионы Европы сенсационно уступили на своём поле сборной Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира за выход на мундиаль. Единственным голом в добавленное ко второму тайму время отметился Александр Трайковски.

Итальянцы, четырёхкратные чемпионы мира, второй раз подряд не отобралась на Чемпионат мира. ЧМ-2018 в России они также пропустили.

Северная Македония в финале плей-офф отборочного турнира встретится с командой Португалии, которая накануне со счётом 3:1 обыграла Турцию.

В других матчах дня Швеция обыграла Чехию (1:0), а Уэльс расправился с Австрией (2:1).

Напомним, что Россия в рамках отбора должна была встретиться с Польшей, но матч был отменён из-за отстранения российской сборной.