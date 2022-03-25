25 Марта 2022
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Бундестаг (2021) | Фото: bundestag.de

Германия исчерпала возможности военной помощи Украине

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и вице-канцлер Роберт Габек заявили, что возможности военной помощи Украине исчерпаны, сообщает Tagesspiegel.
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Они подчеркнули, что исчерпаны возможности поставок оружия через Бундесвер - вооруженные силы страны. Остается еще возможность закупок оружия у немецких компаний, но тогда это будет проходить как коммерческие сделки через Министерство экономики, то есть будет не военной помощью, а экспортом оружия. Они пообещали исследовать, какие еще могут быть варианты помощи Украине.

Вчера состоялся внеочередной саммит НАТО, созванный из-за спецоперации России на территории Украины. Как и ожидалось, НАТО подтвердило решение не вмешиваться в события на Украине и не дало добро Польше на ввод военных в западные области. Но США и Британия призвали усилить военную помощь украинскому режиму.

Теги: Германия, Украина, военная помощь



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