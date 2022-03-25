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Экономика В России
Московская биржа, акции (2014) | Фото:

Состояние российских миллиардеров увеличилось на $8,3 млрд после открытия торгов на Мосбирже

Российские миллиардеры стали богаче в общей сложности на 8,3 миллиарда долларов после возобновления торгов на Мосбирже 24 марта, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, увеличить свое состояние после открытия торгов смогли 10 российских бизнесменов.

Так, основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин, совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и совладелец компании "Сибур" Геннадий Тимченко увеличили свое состояние более чем на 1 млрд долларов каждый.

Мосбиржа 24 марта впервые за месяц провела торговлю акциями российских компаний. В последний раз торги проводились 26 февраля, а потом они были приостановлены из-за критического падения котировок в связи с военной операцией на Украине и введенными в отношении России санкциями.

На открытии инвесторы продемонстрировали оптимизм. Всего за полчаса индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 10%, а по итогам первого дня торгов - на 4,43% - до 2579,99 пункта.

Теги: миллиардеры, мосбиржа, торги



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