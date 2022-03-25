Депутат Вихарев наградил лучших онкологов Свердловской области

10 медиков Свердловского областного онкодиспансера признаны лучшими специалистами страны и удостоились Всероссийской премии "Будем жить!". Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат екатеринбургской думы и глава медфракции Алексей Вихарев. Он вместе с председателем Свердловского отделения "Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Надеждой Собиной наградил медиков за мужество и вклад в борьбу против рака.

Депутат сообщил, что номинантов на премию выдвигают пациенты со всей страны, на личном опыте оценившие способности специалистов.

В Екатеринбурге также уже в третий раз проходит межрегиональная конференция "ФорумУралОнко 2022". На пленарном заседании назвали лучших онкологов Свердловской области, удостоенных региональной премии "Призвание онколог".

"Здорово, что в Свердловской области самые лучшие врачи. От души поздравляю профессионалов своего дела, ваш труд бесценен!" - заявил Вихарев.

Напомним, что в феврале медфракция стала самой многочисленной депутатской группой в муниципальном парламенте, число членов достигло 10. В этот же день депутатская группа заявила о намерении организовать вручение государственных наград наиболее отличившимся местным медикам.