В Южной Корее потребовали закрыть все американские биолаборатории

Требования к США закрыть зарубежные биолаборатории звучат всё громче. После того как Минобороны России опубликовало данные по объектам на территории Украины, Китай потребовал от Соединённых Штатов открыть данные о биологических программах для международной проверки. А теперь недовольство американскими биологическими разработками начало проявляться и в странах-союзниках США.

Демонстрация с требованием закрыть все военно-исследовательские биологические центры США прошла в южнокорейском Пусане. Причём, новости из Украины наложились здесь на недавний скандал с ввозом на территорию страны из США штаммов заразных микроорганизмов.

"Наша ситуация ничем не отличается от того, что происходит на Украине. Военные США, начиная с 8-го причала порта Пусана, который полностью принадлежит армии Соединенных Штатов, имеют на всей территории Кореи биологические лаборатории, где проводят опыты для повышения эффективности штаммов различных болезней. Кроме того, каждый год в рамках совместных маневров проводятся и учения подразделений войск химической и биологической защиты США и Южной Кореи", - приводит тг-канал "Русскоязычный Пусан" слова Ким Ён Пхиля, главы неправительственной общественной организации "Гражданское объединение ради мира".