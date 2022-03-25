РЖД сохраняет планы по реализации Северного широтного хода

Глава РЖД Олег Белозеров на встрече с сенаторами Совета Федерации сообщил, что компания сохраняет планы по реализации Северного широтного хода. Видеозапись заявления опубликована в telegram-канале Пул 89, передает корреспондент Накануне.RU.

"Моя позиция в отношении проекта не менялась никогда. Я считаю, что он важен, нужен и будет востребован. Мы закончили проектирование моста. Считаем, это ключевой элемент. Находимся в госэкспертизе. Потом, в зависимости от ситуации, будем двигаться. Может быть даже постараемся не потерять этот сезон. Может быть, небольшой объем работ, которые можно провести в летнее, зимнее время... мы постараемся его сделать", - прокомментировал Белозеров.

Напомним, ранее стало известно, что реализацию проекта "Северный широтный ход" в Ямало-Ненецком автономном округе предложено отложить на год. С соответствующей инициативой во время совещания с членами Кабмина, которое провел президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи, выступил зампред Правительства Марат Хуснуллин. Освободившиеся средства перераспределят. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что работа над проектом будет продолжена, но необходимо переформатировать проект.

В финансовой модели была заложена существенная часть заемных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заемное финансирование нецелесообразно. Сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками.