25 Марта 2022
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экскаватор, шахта, горняк, руда (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе нашли погибшего горняка

В Кемеровской области на шахте "Осинниковская" из-под завалов извлечен погибший шахтер.

Как сообщили министерстве угольной промышленности региона, тело горняка было обнаружено ночью, пишет Regnum.

Накануне на шахте "Осинниковская" произошел обвал горной породы. Авария произошла около восьми утра, на поверхность самостоятельно поднялись 119 человек – вся третья смена шахты. 32-летний оператор комбайна не вышел на связь, горноспасатели начали его поиски.

Ранее 12 горняков были госпитализированы на шахте "Листвяжной" из-за проблем с вентилятором и – как следствием – превышением углекислого газа.

Теги: Осинниковская, шахта, авария



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