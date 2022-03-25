Медведев снова заговорил о возвращении смертной казни: "Никаких ограничений сейчас нет"

Бывший премьер-министр России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова высказался о реальности снятия моратория на смертную казнь в нашей стране. Если раньше такую возможность ограничивало участие России в Совете Европы, то теперь (с исключением РФ из этой организации) власти могут не озираться на международное законодательство.

"Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей", - заявил Медведев в интервью РИА Новости.

"После войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю", - высказался Медведев.

"Международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке и на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если всё будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными: если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены", - анонсировал зампред Совета безопасности РФ.