25 Марта 2022
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Владимир Якушев (2021) | Фото: Накануне.RU

Полпред в УрФО Владимир Якушев попал под санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции против банков и бизнес-элиты РФ, в число которой попал и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Новый пакет ограничений опубликован на сайте британского правительства.

Помимо полпреда, в списке также числится Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Как сообщает "Ъ" со ссылкой на пресс-службу банка, для его клиентов санкции не страшны. УБРиР продолжает работу в штатном режиме, поскольку у банка нет активов в Великобритании и никаких финансовых операций на территории данной страны он не проводит.

Напомним, в начале марта Владимир Якушев попал в санкционный список Канады. Как и в остальных случаях, причиной стала поддержка полпредом спецоперации на Украине. Позднее полпред заявил, что страны, объявившие о санкциях против РФ, откажутся от них, поскольку они несут для этих государств огромные убытки.

Теги: УрФО, УБРиР, Великобритания



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