25 Марта 2022
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Общество Челябинская область
национальный парк, Зигальга, (2019) | Фото: ОНФ Челябинская область

В нацпарке "Зигальга" лисиц привьют от бешенства

В национальном парке "Зигальга" лисиц привьют от бешенства. Для животных подготовили российскую вакцину в виде брикетов из мясокостной муки с "начинкой" из капсулы с жидким содержимым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка.

"Капсулу животные проглатывают, не замечая, причем передозировки можно не опасаться. После вакцинации хищники получат иммунитет на год", - говорится в сообщении.

Вакцину могут съесть также енотовидные собаки, волки и медведи.

Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национального парка "Зигальга" в Челябинской области. Площадь национального парка "Зигальга" – 45,6 тыс. га. Здесь обитают 55 видов млекопитающих, около 160 видов птиц, 13 видов земноводных и пресмыкающихся, в водоёмах – около 20 видов рыб, отмечено около 500 видов сосудистых растений, Ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу РФ.

Теги: Зигальга, бешенство, вакцина,



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