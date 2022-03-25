Япония ввела санкции против еще 25 россиян и 81 организации

Япония вновь расширила санкции против России. Ограничительные меры введены в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, сообщил МИД страны.

В частности, санкции вводятся в отношении председателя "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов.

Кроме того, будет введен запрет на экспорт предметов роскоши в начале следующей недели, передает Regnum.

Ранее Япония внесла в санкционный список официального представителя МИД РФ Марию Захарову и восьмерых заместителей министра обороны РФ, а также "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России" и Объединенная авиастроительная корпорация, а также "Уралвагонзавод" и "Роснефть-Аэро".

Также в японский санкционный список попали 17 граждан России, в том числе основатель "Реновы" Виктор Вексельберг, пять родственников бизнесмена Юрия Ковальчука, которого называют близким к российскому президенту человеком. Остальная часть японского списка – депутаты Госдумы от КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Алексей Куринный, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев. Все они выступали за признание независимости ЛНР и ДНР, а также выступили за проведение военной операции РФ на Украине.