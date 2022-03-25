Турчак заявил, что Россия будет восстанавливать Мариуполь

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия будет восстанавливать украинский Мариуполь, пострадавший в ходе военных действий.

"Город сильно пострадал в результате боев, сотни домов разрушены или сгорели. <…> Россия обязательно все это восстановит. Сейчас важно обеспечить безопасность и восстановить тепловой контур в пострадавших домах. А сразу по окончании спецоперации в Мариуполь зайдут наши строители. Все навалимся. Восстановим и дома, и предприятия, и порт, и школы с садиками", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, в какую сумму может обойтись восстановление города и откуда будет вестись финансирование.

Также Турчак не сообщил, какие суммы предусмотрены в российском бюджете для выплат пенсионеров "с освобожденных территорий".

"Уже сейчас работаем над тем, чтобы пенсионеры с освобожденных территорий получали наши пенсии. Пока им назначают минималку. Но по мере установления дел, стажа, выплаты вырастут. Ни у кого не должно быть сомнений - Россия здесь навсегда", - написал Турчак.

Ранее стало известно, что российские власти начали выплаты 10 тыс. руб. украинским бюджетникам и пенсионерам, проживающим на территориях, перешедших под контроль ВС РФ. Ранее российские власти не анонсировали такие выплаты и не сообщали, из какого бюджета они будут финансироваться. Также неизвестно, где украинские граждане будут тратить эти деньги при условии, что на подконтрольных РФ территориях продолжает находиться в обращении гривна.