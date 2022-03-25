Павел Федулев, осужденный за организацию убийств 6 бизнесменов, добился выхода из колонии строгого режима

Бизнесмен Павел Федулев, осужденный к почти 20 годам за организацию многочисленных убийств, мошенничество и незаконный оборот оружия добился освобождения из колонии строгого режима. Остаток своего срока заключенный проведет в колонии-поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Решение было принято 23 марта в Чусовском городском суде. Прошение о смягчении режима содержания Федулев подавал последние три года. На данный момент он пребывает в ИК-10 строгого режима в Пермском крае.

Напомним, в мае 2011 г., Федулев был осужден на 20 лет за организацию заказных убийств и рейдерских захватов уральских предприятий. Как установило следствие, под руководством олигарха Павла Федулева пять его сообщников совершили рейдерские захваты имущественных комплексов акционерных обществ "Уральский завод бытовой техники" и "КомпаньонПром" (Екатеринбург), столичных фирм ООО "Актай-М" и ООО "Вагран", а также завладели правами на объекты собственности ряда уральских коммерсантов общей стоимостью 900 миллионов рублей. Трое участников по указанию Федулева были убиты наемными киллерами. В 2013 году к этому добавился срок на 6 лет за незаконный оборот оружия, в совокупности Федулеву дали 23 года и штраф в размере одного млн руб., отсчет срока начался с момента задержания Федулева в 2006 г.. В 2014 году срок удалось "скостить" до 19 лет 11 месяцев, когда адвокаты сумели доказать, что Федулев не организовывал незаконный оборот оружия.