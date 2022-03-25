25 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга оплатил около 200 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

В Екатеринбурге водитель в принудительном порядке погасил около 200 административных штрафов ГИБДД. Перед этим его автомобиль арестовали судебные приставы.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, на счету 30-летнего екатеринбуржца было 172 зафиксированных нарушения правил дорожного движения, а размер неоплаченных штрафов составил 151 тысячу рублей. При этом платить по счетам лихач не спешил.

Тогда приставы составили акт ареста имущества, принадлежащего должнику – автомобиля "Хонда", на котором тот катался по городу. Также водителю разъяснили, что если в ближайшее время задолженность не будет полностью погашена, то машину направят на оценку, а в дальнейшем – на реализацию в Росимущество.

После этого уралец оплатил задолженность в полном объеме. Транспортное средство было возвращено владельцу.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Каменске-Уральском водитель-нарушитель оплатил задолженность на сумму свыше 100 тысяч рублей. Это случилось лишь после того, как арестовали его автомобиль.

Теги: ГИБДД, штрафы, арест, Екатеринбург



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