ЕС не позволит платить за российский газ в рублях, - глава ЕК

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, так как это было бы попыткой обойти санкции.

Политик назвала такой вариант развития событий неприемлемым, передает Reuters.

Ранее словенский премьер-министр Янез Янша заявил, что российские условия по оплате за газ в рублях невыполнимы для европейцев. "Никто не будет платить в рублях", - приводит его слова Regnum.

Напомним, власти России решили, что все ресурсы государство должно поставлять только за рубли: сначала газ, а потом нефть, металлы, уран. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. Европейские страны начали наперебой говорить, что сбиты с толку этим решением.

Италия и Германия заявили о нарушении договоров Россией при решении расплачиваться за экспорт газа в рублях.