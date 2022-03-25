ФАС хочет наказывать за спекуляцию всех участников рынка

Федеральная антимонопольная служба России прорабатывает возможность наказывать за спекуляцию всех участников рынка.

В настоящее время такие нормы действуют только в отношении доминирующих компаний. Кроме того, ФАС обсуждает распространение меры на все предприятия.

24 марта ведомство инициировало дело против торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос

При этом и более мелкие игроки пользуются кризисной ситуацией: например, некоторые продавцы на маркетплейсах взвинтили цены в разы.

Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Некоторые бренды одежды увеличили стоимость ряда позиций до 80%. Контактные линзы на маркетплейсах выросли в цене вдвое. Встречаются предложения о продаже тампонов за 1,3 тыс. рублей за пачку.

Как сообщил экономист, основатель клуба венчурных инвесторов ITleaders Егор Клопенко, важно принимать меры против спекулятивного повышения цен, в нынешних условиях эта проблема для людей самая серьезная. По его словам, необходимо разработать такое законодательство, которое было бы применимо в любых стрессовых ситуациях в стране, пишут "Известия".

В последние недели в сети появились сообщения о пустых полках, а также драках за сахар в супермаркетах. Некоторые производители начали переходить на цены, номинированные в долларах.