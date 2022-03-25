Правительство откажется от финансирования ВСМ Москва – Санкт-Петербург из ФНБ

Кабмин России планирует отказаться от финансирования проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург из фонда национального благосостояния (ФНБ).

В настоящее время осуществляется пересмотр планов инвестиций из ФНБ, реализация которых наименее целесообразна в сложившихся условиях, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Еще в конце 2021 года проект был в силе, на него было зарезервировано около 500 млрд руб. в ФНБ, но сейчас планы фондирования ВСМ сняты. Как отмечает собеседник издания, вероятность отказа от строительства магистрали за счет ФНБ – почти 100%.

Ранее сообщалось, что власти могут отказаться от проекта или перенести его на более поздний срок. При этом вместо ВСМ между столицами могут проложить выделенный грузовой ход. Впрочем, эксперты сомневаются, что его удастся эффективно загрузить с учетом имеющейся платной автомобильной трассы.