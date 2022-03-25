25 Марта 2022
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Минпросвещения обсудит внедрение в школах воспевание страны

Минпросвещения готово обсудить предложение по внедрению в школах воспевания страны.

Инициатива принадлежит председателю межведомственной комиссии по историческому просвещению, помощника президента РФ Владимиру Мединскому. Он призвал внедрить в школах воспевание страны, государственных флага и символов.

"Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения", — сообщил представитель пресс-службы Минпросвещения, передает ТАСС.

24 марта Мединский заявил, что американский опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов, необходимо перенять и России.

Идея об утренних молитвах в школах во славу России не всем пришлась по вкусу. В Госдуме считают, что молитва не является залогом появления у детей патриотических чувств.

Теги: Минпросвещения, школы, патриотизм, Мединский



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Ранее 24.03.2022 15:29 Мск Мединский призвал ввести в российских школах утренние молитвы по примеру США


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