25 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: Накануне.RU

Медведев: Однополярному миру пришел конец

США больше не являются хозяевами планеты Земля.

Об этом сообщил бывший президент России, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он РИА Новости и RT дал оценку действиям Запада в адрес Москвы в контексте ситуации вокруг Украины.

"Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля", — заявил политик.

Медведев прокомментировал специальную военную операцию России на Украине и отношение российского общества к ней, в том числе тех, кто уезжает из страны. Полный текст интервью будет опубликован 26 марта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что есть ряд стран, которые не будут "брать под козырек" перед США, Россия в их числе. По его словам, это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. "И я думаю, что эти страны не "возьмут под козырек", если дядюшка Сэм скажет им что-то сделать", — отметил министр.

Теги: Медведев, однополярный мир



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