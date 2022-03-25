Крупнейшие интернет-магазины попросили у правительства поддержки онлайн-торговли

Три крупных российских интернет-магазина — "Яндекс.Маркет", Ozon и лидер Wildberries — попросили кабмин России принять меры поддержки онлайн-торговли.

Речь идет о мерах поддержки равные тем, что оказываются для IT-отрасли. Их 2 марта утвердил президент России Владимир Путин. Так, IT-бизнесу обнулили налог на прибыль до 31 декабря 2024 года, дали возможность получить льготные кредиты со ставкой не больше 3% на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов. Часть предприятий глава государства поручил освободить от налогового и валютного контроля и других видов надзора на срок до трех лет.

Кроме того, онлалйн-продавцы предложили временно отменить штрафы за некорректное отражение движения товаров в системах маркировки и ввести мораторий на мероприятия по валютному контролю при взаимодействии контрагентов из Евразийского экономического союза.

Также маркетплейсы заботит такой вопрос, как приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard в России. Они предлагают развивать в странах СНГ локальные системы, как "Мир" или "Белкарт", и обеспечить их работу в банкоматах и для оплаты в России, Белоруссии и Казахстане, сообщает Forbes.

Ранее на встрече с представителями IT-отрасли эксперты рынка говорили президенту России Владимиру Путину, что создание привлекательного инвестклимата и налоговых условий – единственный вариант массового перехода в российскую юрисдикцию таких компаний. В противном случае экономику ждет обратный вариант – массовый исход разработчиков за границу.